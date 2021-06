Freizeitspaß : Radtouren mit dem ADFC

Hückelhoven/Wassenberg Von Hückelhoven und Wassenberg aus geht es in den Südkreis Heinsberg. Die Touren in die Nähe von Geilenkirchen und zum Tüdderner Venn sind 62 und 64 Kilometer lang.

Das Motto lautet erneut „Rauf aufs Rad“. Während auch Erkelenz eine zentrale Anlaufstelle für begeisterte Radfahrer ist, kommen auch die Radler aus Hückelhoven und Wassenberg auf ihre Kosten. Und das ist geplant: Am Samstag, 26. Juni, steht die Erkundung des Gebietes zwischen Hückelhoven und Geilenkirchen auf dem Plan, „dies jedoch nicht auf alltäglichen Wegen“, verrät Hartmut Schiszler vorab und macht Laune auf die Route. Startort ist der Knotenpunkt Nummer 99 an der Rurbrücke in Hückelhoven-Hilfarth, Breitestraße. Los geht es um 10 Uhr. Die Strecke ist 64 Kilometer lang.