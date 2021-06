Hückelhoven : Glasfaser-Ausbau im Ratheimer Neubaugebiet

Hückelhoven Das gesamte Konzept des Neubaugebietes in der Stadt Hückelhoven ist auf ein familiäres Umfeld für junge und auch ältere Menschen ausgelegt.

„Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom“, sagt Björn Dahmen, Geschäftsführer von Dahmen Bau GmbH & Co. KG. „Das Neubaugebiet ‚Wohnpark am Mühlenbach’ in Hückelhoven-Ratheim ist durch den Glasfaser-Anschluss als Wohn- und Arbeitsplatz für alle Generationen attraktiv.“ Ähnlich sieht es auch Ilona Wayand, Regionalmanagerin der Deutschen Telekom. „Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das Neubaugebiet ‚Wohnpark am Mühlenbach’ in Hückelhoven dabei“, sagt sie.