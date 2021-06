Erste Vorstellung in Hückelhoven : Zirkus Pepperoni kehrt in die Manege zurück

Die Rückkehr in die Manege soll gefeiert werden. So wie hier im Januar 2020. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Am Freitag, den 18. Juni, hat das Warten für die Artisten ein Ende. Dann treten sie endlich wieder vor Publikum in der Aula in Hückelhoven auf.