Feier und Kirmeseröffnung : Drei Ortsvereine, ein gemeinsames Fest in Hilfarth

Hilfarth In Hilfarth feiern die Feuerwehr, der Instrumentalverein und die Schützenbruderschaft gemeinsam ein Fest: Das Wochenende Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, steht ganz im Zeichen dreier großer Ortsvereine, die im Rahmen der Silberübergabe der St. Marien-Schützenbruderschaft und des Tages der offenen Tür der Löschgruppe Hilfarth zusammen feiern.

Die Feierlichkeiten starten am Samstagabend um 19 Uhr mit einem geselligen Dämmerschoppen rund um das Feuerwehrgerätehaus, Am Kiespley. Weiter geht es am Sonntagmorgen um 9 Uhr. In der katholischen Kirche St. Leonhard findet die Silberübergabe der St. Marien-Schützenbruderschaft statt, bei der Schülerprinz Ben Wenzel das Schützensilber an seinen Nachfolger, Tom Mirbach, übergeben wird.