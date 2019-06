Konzert bei Haus Hall in Hückelhoven : Musik vom Allerfeinsten

Konzert bei Haus Hall in Hückelhoven

Das Saxophonquartett Xenon besteht aus Lukas Stappenbeck (Sopran), Anze Rupik (Alt), Adrian Durm (Tenor) und Benjamin Reichel (Bariton). Passend zum Ambiente im Schlosshof von Haus Hall in Ratheim erklangen die klassischen Stücke wie eine musikalische Einheit. RP-Foto: Ruth Klapproth. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Das Xenon-Saxophon-Quartett gastierte auf Einladung des Vereins Con Brio an Haus Hall. Vier Männer begeisterten vor toller Kulisse.

„Sie haben sicher gemerkt, dass wir hier sehr gern spielen.“ Das Kompliment ging an gleich drei Adressen: Das dankbare Publikum, etwa 180 Menschen, den Veranstalter, der Hückelhovener Verein für Kammermusik Con Brio, den Hausherrn der Veranstaltungsstätte Haus Hall in Ratheim, Max Spies von Büllesheim. Die Adressaten wiederum hatten ihr großes Vergnügen an den vier jungen Spielern, dem Xenon-Saxophon-Quartett, das anderthalb Stunden einschließlich dreier Zugaben auf der Freitreppe des Wasserschlosses Musik vom Allerfeinsten von Mussorgski, Grieg und Johann Sebastian Bach bot.