VIKZ-Gemeinde Hückelhoven : Moscheegemeinde lädt eine Woche zur Begegnung ein

Die VIKZ-Moscheegemeinde in Hückelhoven lädt an sieben Tagen zum Integrationsfest auf ihr Gelände an der Ludovicistraße (neben dem Jobcenter) ein. Foto: Yilmaz

Hückelhoven Die Gäste erleben Führungen, Gespräche, Essen und ein Freitagsgebet auf Deutsch.

Der Integrations- und Bildungsverein in Hückelhoven (VIKZ-Gemeinde) lädt zum 12. Mal zum Integrationsfest „Four days“ ein. Aus den vier Tagen am Pfingstwochenende sind allerdings sieben Tage nach Pfingsten geworden: Muslime und Christen feiern dann unter dem Motto „Auf dem Weg zur Gemeinsamkeit“. Diese sieben Tage bis 23. Juni, täglich von 12 bis 21 Uhr, sollen helfen, dass Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen ins Gespräch kommen. Das Fest beginnt am Montag, 17. Juni. Am Freitag, 21. Juni, ist um 13.20 Uhr ein offenes Freitagsgebet, in dem die Predigt in deutscher Sprache gehalten wird.