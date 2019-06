Hückelhovener Hauptschule In der Schlee : Knaller-Projekttage mit Prominenz

Hückelhoven Die Hückelhovener Hauptschüler gingen in 30 Projektgruppen eigenen Talenten und Neigungen nach. Mit dabei war auch TV-Star Stefan Bockelmann, der mit den Schülern ein eigenes Stück zum Thema Mobbing erarbeitete.

Für drei Tage als Redakteur tätig sein, an Redaktionskonferenzen teilnehmen, Interviews führen und vor allem eines: hartnäckig sein. Luka Enrico von Böhl hatte viel Spaß in der Projektgruppe Schulzeitung. Was er dabei lernte: „Es kommt darauf an, die Fragen so zu stellen, dass man die richtigen Antworten darauf erhält.“ Schreiben liegt ihm, erzählt der 16-Jährige, der Freunde in Kanada und England hat, mit denen er sich regelmäßig schriftlich austauscht – in englischer Sprache.