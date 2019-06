Gymnasium Hückelhoven : Verzahnung von Theorie und Praxis

Mit den KURS-Urkunden (vorn links): Paul Palmen, Fabian Brücher und Christoph Langel, Silke Kroner-Krasnitz, Schulleiter Arnold Krekelberg, Annelore Hecker; außerdem Michael Arth, Marlon Dahlmanns, Ulrich Latour (mittlere Reihe v. l.); und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9, Q1 und Q2. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven In einer Feierstunde haben das Gymnasium Hückelhoven sowie der Energieversorger WEP und die Katharina Kasper ViaNobis GmbH eine KURS-Kooperationsvereinbarung besiegelt. Schüler lernen somit Praktisches in den Bereichen Soziales und Energie.

Das Städtische Gymnasium, die WEP Wärme-, Energie und Prozesstechnik GmbH und die Katharina Kasper ViaNobis GmbH haben sich im Rahmen der Initiative KURS (Kooperation Unternehmen der Region und Schulen) zur Zusammenarbeit entschlossen und entsprechende Verträge unterzeichnet. Die Kooperation mit den beiden Unternehmen, mit denen es bereits gemeinsame Schülerprojekte gab, wurde seit Oktober vorbereitet. Schulleiter Arnold Krekelberg erhofft sich Impulse aus „der Verzahnung von theoretischem Schulwissen und praktischer Arbeitswelt“.

Zu Beginn der Feierstunde erinnerte Krekelberg daran, das Gymnasium sei vor 50 Jahren als „Schule mitten in der Stadt“ gegründet worden, „Lernen in Vielfalt“ sei das Schulprogramm überschrieben. Daher sei die Schule bestrebt, den Schülern vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen und die Arbeitswelt in die Schule zu holen.

Info Gesellschaftliche Themen verstehen Feierstunde Vor der Vertragsunterzeichnung moderierten Christof Leinders und Marlon Dahlmanns vom KURS-Büro Heinsberg ein Gespräch mit den Vertretern der beiden Partnerunternehmen sowie Schülerinnen und Schülern der Stufen 9, Q1 und Q2. Musikstücke brachten Angelika Dege (Klavier), Franziska Pesch (Gitarre) und Emma Herzog (Cello) zu Gehör. Initiative Die Kooperation Unternehmen der Region und Schulen (KURS) dient dazu, Jugendlichen Einblick in besondere Arbeitswelten und ein tieferes Verständnis von gesellschaftlichen Themen zu ermöglichen. Schüler der Stufen 8 bis 12 lernen nun über Projekte Aufgaben und Arbeitsabläufe der beiden Unternehmen WEP und ViaNobis kennen.

„Durch die KURS-Partnerschaft ergeben sich vielfältige neue Lernsituationen, die lebensnah und motivierend sind“, sagte Arnold Krekelberg. Außerdem bestehe so die Möglichkeit, „sich aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel, alternativer Energiegewinnung, Inklusion und Integration, dem gesellschaftlichen Umgang miteinander, mit Alten und Kranken, besonders zu widmen“.

Christopf Leinders und Marlon Dahlmanns vom KURS-Büro Heinsberg moderierten ein Gespräch mit den Beteiligten, „darüber, wie das, was wir heute angestoßen haben, dabei hilft, dass Schüler besser lernen können und gut in die Zukunft kommen“. Zwei kurze Filmbeiträge zeigten, welche Projekte bereits durchgeführt wurden. So hatten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ein Video mit Menschen mit Behinderung gedreht, das während der Interkulturellen Woche präsentiert worden war. Zum Thema Begegnung stellen die selbst überlegten Szenen dar, wie man sich besser nicht benimmt und wie es besser geht.

Silke Kroner-Kasnitz, stellvertretende Personalleitung bei ViaNobis, unterstrich, wie wichtig die „Soft-Skills“, die sozialen Eigenschaften und Kompetenzen, sind: „Man ist ja nach der Schule nicht fertig. Man muss im Berufsleben mit Menschen umgehen und einander mit Respekt begegnen, wenn man im Team arbeitet.“ Zum Thema „Inklusion – Modethema oder christlicher Auftrag?“ hatte eine Schülerin in Religion eine Facharbeit geschrieben. Eine Facharbeit entstand auch nach dem Besuch der WEP, wo vor drei Jahren die Elektromobil-Rallye „Wave“ Station gemacht hatte.