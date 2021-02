Hückelhoven : Einsatz: Standheizung eines Kleinlasters qualmt

Hückelhoven Die Feuerwehr Hückelhoven wurde jetzt zu einem Einsatz an der Millicher Halde gerufen. Passanten hatten gesehen, dass Rauch aus einem Kleinlaster kam.

Zu einer unklaren Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr Hückelhoven am Freitag, 26. Februar, 14.11 Uhr, alarmiert. An der Millicher Halde stand auf dem dortigen Parkplatz ein Kleinlaster, an dem Passanten eine Rauchentwicklung im Motorbereich festgestellt hatten.