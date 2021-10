Orkan „Ignatz“ : Duisburger Feuerwehr fährt 55 Einsätze - Impfaktion abgesagt

Update Duisburg „Ignatz“ fegte am Donnerstag auch durch Duisburg. Die Feuerwehr meldete zahlreiche Einsätze, bei denen Bäume umgestürzt oder Verkehrschilder beschädigt waren. Verletzt wurde niemand. Die Impfaktionen unter freiem Himmel sagte die Stadt ab.

Der Orkan „Ignatz“ hat in Duisburg bislang nur für leichte Schäden gesorgt. Seit dem frühen Morgen ist die Feuerwehr im Einsatz und hat bislang 55 Einsätze gemeldet. Das teilte die Stadt am Mittag mit. Die Einsatzstellen verteilen sich laut Feuerwehr hierbei über das gesamte Stadtgebiet.

Bereits am Morgen teilte die Stadt mit, die für heute geplanten Impfaktionen am Hauptbahnhof und am Hochemmericher Markt vorsorglich abzusagen. Wie schon in den vergangenen Tagen sollte es dort ein Angebot geben, sich spontan und ohne Termin zu impfen.