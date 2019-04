Hilden : THW baut in Hilden Logistik-Zentrale

Blick in das heutige THW-Logistikzentrum in Heiligenhaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden Im Herbst 2020 sollen das zentral Logistik-Lager und zwei weitere Dienststellen auf dem ehemaligen Industrie-Areal am Westring einziehen.

Das Technische Hilfswerk ist neben der Freiwilligen Feuerwehr eine der größten Katastropherschutz-Organisationen des Landes. Die Bundesanstalt beschäftigt rund 1200 hauptamtliche Mitarbeiter und kann auf mehr als 81.000 ehrenamtliche Helfer zurückgreifen. Sie bekommen ihre persönliche Einsatzkleidung vom Logistik-Zentrum des THW. Hier wird auch das technische Equipement für die rund 8400 Einsatzfahrzeuge zentral beschafft. Im Herbst 2020 will das Technische Hilfswerk sein neues Logistik-Zentrum in Hilden in Betrieb nehmen. Das bestehende Zentrallager in Heiligenhaus ist marode, eine Sanierung lohnt nicht mehr. Deshalb wurde zwei Jahre lang ein neuer Standort gesucht und schließlich auf dem Industrie-Areal am Westring in Hilden gefunden. Es wurde früher von dem Fleischverarbeiter Vion genutzt.

Die alten Hallen werden abgerissen und durch neue ersetzt. Das Verwaltungsgebäude im Hintergrund wird vom Vermieter saniert. Foto: Christoph Schmidt

Für Hilden spricht unter anderem die hervorragende Verkehrsanbindung. Das Autobahnkreuz Hilden liegt von dem neuen Standort nur etwa vier Kilometer entfernt. Auf dem knapp 42.000 Quadratmeter großen Gelände haben umfangreiche Abbrucharbeiten begonnen. Der Vermieter richtet die Liegenschaft her und vermietet sie anschließend an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben“, teilt deren Pressesprecher Thorsten Grützner mit: „Die Bundesanstalt schließt wiederum einen Untermietvertrag mit dem THW als Nutzer der Liegenschaft.“ Die Höhe der Investitionskosten sei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nicht bekannt, da diese vom Vermieter getragen würden.

Info Das Profil des Technischen Hilfswerks Struktur Organisatorisch gehört das THW als Bundesanstalt zum Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern. Jedoch sind nur ein Prozent der Mitarbeiter hauptamtlich für die Behörde tätig. 99 Prozent der THW-Angehörigen arbeiten ehrenamtlich. In 668 Ortsverbänden engagieren sich bundesweit mehr als 80.000 Helferinnen und Helfer in ihrer Freizeit, um Menschen in Not kompetent und engagiert Hilfe zu leisten. Aufgaben technische und humanitäre Hilfeleistung im In- und im Ausland.

„Der Vermieter beginnt in Kürze mit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes“, berichtet Grützner: „Der Bauantrag für die Hallenflächen ist in Vorbereitung.“ Planungsrechtlich ist das kein Problem. Der gültige Bebauungsplan weist dort ein Industriegebiet aus. Grundsätzlich seien dort auch Lagerhäuser und öffentliche Betriebe wie das Technische Hilfswerk möglich, bestätigt das Planungsamt. Zwei weitere THW-Dienststellen sollen ebenfalls nach Hilden übersiedeln, die Dienststelle des Landesbeauftragten für NRW (heutein Heiligenhaus) und die Regionalstelle Düsseldorf mit Sitz in Ratingen.