Düsseldorf: Neues THW-Zentrum eröffnet

Düsseldorf Politische Prominenz und Ehrenamtler freuten sich bei der Eröffnung über das neue Verwaltungsgebäude des Technischen Hilfswerks in Lichtenbroich.

Hilfe in der Not Das Technische Hilfswerk (THW) hilft der Bevölkerung im Katastrophenfall.

Zuzana Magurova, genannt Susi, gehört beim THW zur Minderheit. Unter den 100 aktiven THW-Helfern in Düsseldorf sind nur 18 Frauen. Berufsbedingt kam die studierte Umweltwissenschaftlerin vor vier Jahren nach Düsseldorf. Sofort schloss sie sich dem THW an. „Ich habe Spaß daran, Menschen zu helfen und ich habe Spaß an großen Maschinen“, verrät Magurova. „Als ich neu in Düsseldorf war, habe ich das Ehrenamt beim THW bewusst gewählt, um neue Leute und Freunde kennenzulernen. Durch die Helferausbildung wird man zusammengeschweißt.“ Sie ist jetzt so engagiert bei der Sache, das sie Zusatzausbildungen gemacht hat. So ist die 30-jährige gebürtige Tschechin Maschinistin für ein Stromerzeugungsaggregat. „Auf meiner Liste steht noch, den Radlader-Führerschein zu machen“, sagt sie mit leuchtenden Augen.