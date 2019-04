An der Walder Straße in Hilden : Coole Mitarbeiterin vertreibt bewaffneten Kiosk-Räuber

Hillden Der Räuber zückte ein Messer und rief „Geld her“. Die 55-jährige Verkäuferin trat nach ihm und griff unbeeindruckt zum Telefon: „Ich rufe jetzt die Polizei.“ Damit hatte der Mann offenbar nicht gerechnet. Er nahm die Beine in die Hand und lief weg - ohne Beute.

Die resolute Mitarbeiterin eines Kiosk an der Walder Straße in Hilden hat an Karfreitag (19. April) einen Räuber verjagt, berichtet erst jetzt die Polizei. Der 25- bis 30.Jährige betrat kurz nach 13 Uhr den Kiosk. Die 55-Jährige war allein im Geschäft. Ohne Vorwarnung zückte der Mann ein Messer und rief in akzentfreiem Deutsch "Geld her!". Die Hildenerin trat nach dem Mann und griff zum Telefon: „Ich rufe jetzt die Polizei.“ Das brachte den Räuber offenbar aus dem Konzept. Er rannte ohne Beute aus dem Laden über einen Fußweg zwischen dem gegenüberliegenden Büro eines Steuerberaters sowie einer Apotheke davon. dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, wie er in Richtung der Straße „Kalstert" in einem Gebüsch verschwand. Die Fahndung der Polizei hatte keinen Erfolg. Der Räuber soll etwa etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er sah „deutsch“ aus, war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hatte dunkelblonde, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose, einem schwarzen Pullover (ohne Kapuze) und eine schwarzen Kappe. Sein Gesicht hatte er mit einem schwarzen Tuch maskiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.