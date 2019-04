Hilden : Unbekannte werfen Leitpfosten auf Bundesstraße

Mehrere Leitpfosten sind von Unbekannten Tätern nachts auf die Fahrbahn der Elberfelder Straße zwischen Hilden und Haan gelegt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Karfreitag mehrere Leitpfosten auf die Elberfelder Straße in Hilden gelegt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise.

Gegen 1.45 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Leitstelle der Polizei. Er gab an, er sei gerade über die Elberfelder Straße in Hilden gefahren und habe dort mehrere Leitpfosten auf der Straße in Fahrtrichtung Haan herumliegen gesehen. Die Polizei fuhr an die beschriebene Stelle in einem Waldgebiet ohne Straßenbeleuchtung und konnte dort tatsächlich insgesamt fünf aus der Bodenverankerung gerissene Leitpfosten auffinden. Diese hatten Unbekannte in einem Abstand von jeweils 100 Metern quer auf die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Haan gelegt.