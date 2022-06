Kampf gegen die „Unselbstständigkeit“ : Stadt Hilden startet Wettbewerb gegen Elterntaxis

Hilden Die dritten und vierten Klassen können nach den Ferien einen Ausflug ins Phantasialand gewinnen. Dafür müssen die Grundschüler nur darauf verzichten, mit dem Auto in die Schule gebracht zu werden

Wer morgens beispielsweise am Schalbruch und an der Augustastraße vorbeikommt, erlebt ein Verkehrschaos: Dutzende Autos knubbeln sich vor den Grundschulen, Eltern halten mit ihren Fahrzeugen überall, wo sie es eigentlich nicht dürfen, manchen fahren genervt über Bürgersteige und gefährden dabei Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen. Elterntaxis haben sich in Hilden zu einem echten Problem entwickelt – nicht nur an der Elbseeschule am Schalbruch oder an der Wilhelm-Hüls-Schule an der Augustastraße. „Manche Eltern möchten ihre Kinder am liebsten bis in den Klassenraum bringen“, sagt Heiner Mies, Chef der Direktion Verkehr bei der Kreispolizei Mettmann. „Wer sein Kind mit dem Auto zur Schule bringt, erzieht es zur Unselbstständigkeit“, sagt er. „Die Kinder lernen nicht mehr, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden.“