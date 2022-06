Unfall zwischen Hilden und Haan : Am Steuer eingeschlafen? Frontalcrash auf B228

Am Steuer eingeschlafen? Frontalcrash auf B228

An beiden Autos entstand Totalschaden. Foto: Polizei

Hilden/Haan Mehr als 20.000 Euro Schaden, nur eine Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag zwischen Hilden und Haan.

Zweimal Totalschaden, aber nur eine Leichtverletzte – gleich mehrere Schutzengel hatten die Insassen zweier Autos, die am Dienstag auf der Elberfelder Straße kurz vor der Stadtgrenze zu Haan frontal zusammengestoßen sind. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war eine 44-jährige Frau gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Haan unterwegs, als sie nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse in eine Sekundenschlaf fiel, erklärte eine Polizeisprecherin. Dadurch geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einer Leitplanke und dann frontal mit dem Renault eines 20-jährigen Solingers zusammenstieß.

Obwohl beide Autos ein Totalschaden sind, wurde die Unfallverursacherin nur leicht an der Hand verletzt, während der 20-Jährige unverletzt blieb. Die Polizei stellte bei der 44-Jährigen keine Anzeichen auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum oder einen Hinweis auf eine Ablenkung durch ein Handy fest. Derzeit deuten die Ermittlungen eher darauf hin, dass die Frau kurzzeitig am Steuer eingeschlafen war, so die Sprecherin weiter. Die Polizei musste die Elberfelder Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett sperren, zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 20.000 Euro.