Hilden : BA zu Parkgebühren: Erhöhung „wenig durchdacht“

Hilden Zum 1. Juni hat die Verkehrsgesellschaft Hilden die Preise für die städtischen Tiefgaragen um 50 Prozent angehoben. Die Bürger sind geteilter Meinung, die Bürgeraktion kritisiert die Erhöhung.

Die Verkehrsgesellschaft der Stadt Hilden (VGH) hatte die Parkgebühren am 1. Juni von 1 Euro pro Stunde auf 1,50 Euro/h erhöht. „Die mit der Gebührenerhöhung verbundene Hoffnung, die Bürger in ihrem Mobilitätsverhalten zum Umsteigen auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu bewegen, erweist sich nach den Reaktionen weitestgehend als Wunschvorstellung, die nicht in Erfüllung gehe. Solange beispielsweise an dem in Hilden unattraktiven ÖPNV nichts geändert wird, fehlt es einfach an praktischen Anreizen, das Auto zu Hause zu lassen und für den Weg in die Stadt den Bus zu benutzen“, erklärte BA-Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen.