Lindgren-Schule startet Projekt zur Verkehrserziehung : Wer zu Fuß zur Schule kommt, kriegt einen Pass

Monheim Die Astrid-Lindgren-Schule nimmt an dem Wettbewerb SpoSpiTo teil. Die Aktion soll Kinder selbstständiger machen und die Flut von Elterntaxis eindämmmen.

Da der Klimaschutz, Gesundheit und Verkehrserziehung ohnehin heutzutage auch zu den Themen im Sachunterricht gehören, nimmt sie mit ihrer Schule ab 25. April an der Aktion SpoSpiTo-Bewegungs-Pass teil. „Wir wollen den Kindern zeigen, dass jeder kleine Beitrag zählt und jedes Kind etwas tun kann“, sagt Ludwig. „Wir wollen damit zum einen die Verkehrssituation vor unserer Grundschulen entschärfen. Zum anderen soll der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass die Kinder zur Bewegung an der frischen Luft animieren, so dass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt“, sagt Ludwig. Gerade in der ausklingenden Pandemiezeit sei es erforderlich, mehr Bewegung in den Alltag der Kinder zu integrieren, da immer noch viele Bewegungsangebote für die Kinder wegfallen. Außerdem werde dadurch natürlich auch die Umwelt geschont.