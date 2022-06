Bildung : SPD stellt Prüfantrag zu Schulneubau

Die St. Georg-Grundschule Nütterden soll erweitert und saniert werden. Ab dem Schuljahr 2023/2024 sollen hier drei Eingangsklassen aufgenommen werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg-Nütterden In Nütterden soll die St. Georg-Grundschule ab 2023/24 erstmals mit drei Klassen starten. Um die Dreizügigkeit dauerhaft zu sichern, muss angebaut werden. Die Sozialdemokraten wollen jetzt wissen, ob ein Neubau nicht besser ist.

Die Grundschulen der Gemeinde Kranenburg stehen bei den Eltern von Erstklässlern hoch im Kurs. Auch aufgrund der unterschiedlich angebotenen Konzepte. So wird an der Christophorus-Grundschule Kranenburg in den ersten Klassen jahrgangsübergreifend sowie bilingual unterrichtet, während in Nütterden die Schüler von der Einschulung bis zum Wechsel zur weiterführenden Schule im Klassenverbund bleiben. Auch aus dem Klever Ortsteil Donsbrüggen entscheiden sich immer wieder viele für Nütterden. Doch werden dort nicht alle Kinder angenommen, sondern zum Unmut der Eltern teilweise nach Kranenburg verwiesen.

Zum Beginn der Diskussion zum Thema Schullandschaft hatten sich Politik und Verwaltung zunächst dazu entschieden, zum nächsten Schuljahr einen dritten Zug in Nütterden einzurichten. Recht kurzfristig änderte sich die Meinung. Für 2022/2023 nimmt jetzt die Christophorus-Schule Kranenburg drei Eingangsklassen auf. Aber auch nur für ein Jahr. Nütterden startet in diesem Jahr noch mit zwei Klassen. 2023/2024 sollen es dann drei sein.

Dafür muss die Schule ausgebaut werden. Übergangslösungen, etwa die Unterbringung von Klassen in Containern, werden während der Erweiterung den nötigen Platz schaffen. Dass diese Pläne so umgesetzt werden, ist aktueller Konsens innerhalb der Kranenburger Politik. Doch denkt die SPD jetzt einen Schritt weiter. Sie hat einen Prüfantrag an die Verwaltung gestellt. In dem geht es unter anderem darum, in welcher Relation sich die Kosten für die Erweiterung/Sanierung von St. Georg zu einem Neubau bewegen. Das soll von einem Expertenbüro ausgearbeitet werden. Für SPD-Ratsmitglied Jürgen Franken kommen hier mehrere Faktoren zum Tragen: „Ein Neubau würde unter anderem ein adäquates Raumprogramm auf Grundlage des Schulentwicklungsplans schaffen.“

Aus Sicht der Sozialdemokraten könnte die nach dem Abriss frei werdende Fläche vermarktet werden. Die daraus erzielten Erlöse würden einen Beitrag zur Finanzierung leisten. Auch werden die Einsparpotenziale im Hinblick auf die Energiekosten bei einem neuen Gebäude enorm sein. Man müsse das Thema jetzt diskutieren, so Franken. Es sei von enormer Bedeutung, dass Schulen neusten und pädagogischen besten Anforderungen entsprechen. Der Platz an der St. Georg-Schule ist begrenzt. Es gibt Stimmen, die selbst durch eine Erweiterung Schwierigkeiten sehen, eine durchgängige Dreizügigkeit problemlos umzusetzen.

Die Verwaltung hat zu dem Prüfauftrag der SPD recht klar Stellung bezogen. Tenor: Alles viel zu teuer. So habe man bereits Kontakt zu einem Fachbüro aufgenommen. Das Planungsbüro wurde 1952 gegründet und habe sich in den vergangenen Jahrzehnten auf die Sanierung, Erweiterung und Neuerrichtung unter anderem auch von Schulen fokussiert, heißt es in der Ratsdrucksache. Die Verwaltung gibt an, dass man aus der Vermarktung der alten Fläche kaum Gewinne erzielen könne. Abbruch und Erschließung würden die Einnahmen verschlingen. Aktuell sind die Kosten für die geplante Erweiterung mit fünf Millionen Euro beziffert. Das Vorhaben eines Schulneubaus sei auch aufgrund des gefassten Ratsbeschlusses (einmalige Einrichtung dritter Zug Kranenburg, Erweiterung Nütterden) nicht weiterverfolgt worden. Auch ein Grund dafür sei, dass man zunächst ein Grundstück erwerben müsse. Laut SPD sind jedoch bereits geeignete Flächen im Besitz der Gemeinde. Bis mit einem Neubau begonnen werden könne, seien drei Jahre Vorlaufzeit notwendig. Bei geschätzten drei Jahren Bauzeit wäre die Schule frühestens zum 30. Juni 2028 fertiggestellt. Laut Verwaltung würde das Gesamtvolumen bei 17,1 Millionen Euro liegen. Etwa zwölf Millionen mehr als der Anbau. Wie teuer der genau wird, ist allerdings jedoch nicht geklärt.