Hilden : Stadt plant Mobilitätstag

Hilden Am 24. September stellen Firmen, Vereine und Verbände ihre Ideen und Projekte in Hilden vor. Der Tag steht im Zeichen der Mobilität.

(tobi) Mit dem Fahrrad, dem Auto, zu Fuß oder lieber doch mit dem Bus? Mobilität hat in Hilden viele Gesichter – und sie verändert sich ständig weiter, wie am Beispiel der umstrittenen E-Scooter zu sehen ist. Ein Tag im Zeichen der Mobilität plant die Stadt Hilden für Samstag, 24. September, 10-16 Uhr. In der Innenstadt zeigen viele Aussteller, was alles möglich ist und wohin die Reise in Zukunft gehen könnte.