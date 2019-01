Kreis Mettmann: So ticken Einbrecher

Kreis Mettmann Gute Nachricht: Die Zahl der Einbrüche im Kreis ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Schlechte Nachricht: Viele Bürger sind immer noch zu leichtsinnig.

Der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen liegt im „zweistelligen Prozentbereich“, bestätigt ein Polizeisprecher. Die genauen Zahlen will Landrat Thomas Hendele voraussichtlich erst Ende Februar/Anfang März vorstellen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Bei Reihenhäusern steigen Einbrecher zu etwa 80 Prozent durch die Terrassentür oder ein Fenster ein; bei Mehrfamilienhäusern zu 52 Prozent durch die Wohnungstür. Viele Bürger haben ihre Fenster und Türen mit Technik sicherer gemacht. Deshalb bleibt etwa jeder zweite Einbruch im Versuch stecken. Rolf Billen und Klaus Fitzner von der Kriminalprävention der Kreispolizei standen am 3. Januar mit ihrem Info-Mobil auf dem Warrington-Plat in Hilden. Sie wissen, wie Einbrecher ticken. Und was viele Bürger unwissentlich falsch machen.