In Hilden und in Haan: Die Sternsinger sind ein Segen

In Hilden und in Haan

Hilden Noch bis Sonntag sind Mädchen und Jungen in Hilden und Haan als Heilige Drei Könige unterwegs. Sie erfüllen einen alten, mittelalterlichen Brauch mit neuem Leben – und sind damit überaus erfolgreich.

Sternsinger sind ein Segen – im doppelten Wortsinn. Sie überbringen Gottes Segen für das neue Jahr. Segen: Das Wort hat einen besonderen Klang. „An Gottes Segen ist alles gelegen“, sagt der Volksmund. „Viel Glück und viel Segen“, wird zum Geburtstag gesungen. Und jeder Gottesdienst endet mit dem Segen. Auf dass er uns begleiten und beschützen möge auf all unseren Wegen. Und dass Segen auf dem liegen möge, was wir tun und anfangen.

Die Sternsinger bringen nicht nur Segen, sie sind auch ein Segen. Rund 46.800 Euro haben sie im vergangenen Jahr allein in Hilden gesammelt, in Haan etwa 11.500 Euro. 2017 haben Sternsinger in ganz Deutschland sage und schreibe 71,23 Millionen Euro eingesammelt. Damit wurden 1965 Projekte in 114 Ländern unterstützt. Deshalb sind die Sternsinger ein Segen für viele Kinder in Not auf der ganzen Welt.