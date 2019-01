Interview : Birgit Alkenings: „Ich trete noch einmal an“

Bürgermeisterin Birgit Alkenings vor dem Hildener Rathaus: Seit 2014 leitet sie dort die Geschicke. Foto: Stadt Hilden/Klaus Helmer

Hilden Die Entscheidung ist gefallen: Bürgermeisterin Birgit Alkenings stellt sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl. Welche Herausforderungen auf sie zukommen, welche Ziele sie für ihre Amtszeit hat, erklärt sie im Interview.

Weiterleiten Drucken Tobias Dupke Von Tobias Dupke Autorendetails aufklappen Tobias Dupke arbeitet als Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post in Hilden. Dort ist er Lokalchef und darüber hinaus für die Redaktionen Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Leverkusen zuständig. Der diplomierte Biologe hat bei der Rheinischen Post volontiert, arbeitete im Anschluss fünf Jahre für Axel Springer bei der Welt-Gruppe unter anderem in Berlin. Der Vater von drei Jungs stammt aus und lebt in Hilden. zum Autorenprofil

Haben Sie sich schon entschieden, 2020 wieder als Bürgermeisterkandidatin anzutreten?

Birgit Alkenings Ja, ich trete noch einmal an. Ich habe der Partei meine Bereitschaft erklärt – und die SPD möchte mich wieder aufstellen. Wann die offizielle Nominierung erfolgt, ist allerdings noch unklar. Bisher steht ja noch nicht einmal der Wahltermin im kommenden Jahr fest.

Info 1986 Abi am Bonni, danach Chemiestudium Birgit Alkenings wurde am 10. Mai 1967 in Düsseldorf geboren, hat 1986 Abi am Bonhoeffer-Gymnasium gemacht und dann Chemie studiert. Zuletzt arbeitete sie als Systemadministratorin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seit dem 26. Juni 2014 ist sie Hildens Bürgermeisterin. Im ersten Wahlgang hatte sie 40 Prozent erhalten. In der Stichwahl gegen Marion Buschmann (CDU) holte sie 62,7 Prozent.

War das eine leichte Entscheidung?

Alkenings Ich habe schon vor meiner ersten Kandidatur lange darüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Ich finde es schwierig, wenn der Job und damit das Geldverdienen an der politischen Meinung hängen. Da könnte sich die Frage ergeben, ob man eine nicht mehrheitsfähige Position vertritt oder lieber das Mandat behält. Auch meine erneute Kandidatur habe ich mir gut überlegt. Die Arbeit macht mir viel Spaß und ist sehr spannend. Außerdem haben wir in den vergangenen Jahren einiges erreicht.

Was genau kommt Ihnen dabei in den Sinn?

Alkenings Das große Thema der vergangenen Jahre waren die Flucht und Integration. Wir haben in Hilden über 20 Notunterkünfte, die sich geräuschlos in die Nachbarschaft eingegliedert haben. Ich bin vor kurzem gefragt worden, ob in Hilden überhaupt noch Flüchtlinge leben. Es sind immer noch rund 700. Aber sie fallen nicht auf. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass an dieser Stelle vieles richtig gemacht worden ist.

Was sind die Herausforderungen für die kommenden Jahre?

Alkenings Das werden weiterhin die Flüchtlinge sein. Wenn ich nach Syrien schaue und an den Abzug der Amerikaner dort denke oder wenn ich Nachrichten aus Afrika höre, dann ist mir klar, dass da noch etwas auf uns zukommt. An den auslösenden Krisen hat sich nichts geändert. Die Menschen flüchten weiter aus ihrer Heimat.

Wie sieht die Situation in Hilden aus? Wird es eng?

Alkenings Wir haben in unseren Unterkünften noch Kapazitäten frei, sie sind nicht voll belegt.

Gibt es noch ein anderes Thema, das Sie 2019 umtreiben wird?

Alkenings In der Verwaltung erleben wir momentan einen Generationenwechsel. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, junge Menschen übernehmen ihre Jobs. Das macht sich auch bei den Führungspositionen bemerkbar. Wir haben schon Nachfolgerinnen für die Kämmerer-Stelle und die Leitung des Personalamtes gefunden. Auch das Kulturamt hat eine neue Chefin. So geht es 2019 weiter.

Wenn Sie zurückblicken – gibt es etwas, das Sie anders machen würden?

Alkenings Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich hatte vorher ja nicht in der Verwaltung gearbeitet, kannte viele Abläufe nicht und gehe bis heute an Probleme anders heran als einige Kolleginnen und Kollegen. Das hat in beide Richtungen zu Missverständnissen geführt. Ich bin teilweise auch ungeduldig und möchte, dass Dinge schnell umgesetzt werden.

Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind?

Alkenings Das ist einmal unsere Reaktion auf die ankommenden Flüchtlinge. Ganz viele Ehrenamtliche, Hilfsorganisationen, Vereine, Kirchen und die Verwaltung haben Hand in Hand und einfach sehr gut zusammen gearbeitet. Das geht von der Unterbringung bis hin zur Eingliederung in der Schule. Und sehr froh bin ich auch, dass wir den Haushalt gestemmt bekommen haben, obwohl wir weniger Geld einnehmen konnten.

Haben Sie ein Ziel für Ihre Amtszeit?