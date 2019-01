Neujahrsbaby: Leonie kommt um 5.24 Uhr auf die Welt

Neujahrsbaby 2019 in Hilden: Matthias und Liesa Brodowski (beide 32) mit ihrem Kind Leonie, geb. um 05:26 Uhr, Gewicht: 3510gr. mit einer Größe von 51 cm Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das erste Baby des Jahres ist in Hilden bereits am Neujahrsmorgen um 5.24 Uhr auf die Welt gekommen: Leonie ist das erste Kind von Liesa und Matthias Brodowski. Wir sagen: „Herzlichen Glückwunsch!“

Glücklich, aber auch ziemlich erschöpft sind Liesa und Matthias Brodowski (beide 32). Die beiden sind an Neujahr zum ersten Mal Eltern geworden. Tochter Leonie (51 cm groß, 3510 Gramm schwer) hatte sich schon Silvester um 20.30 Uhr mit den ersten Wehen angekündigt, sich dann aber noch Zeit bis Neujahr um 5.24 Uhr gelassen – damit ist die Kleine das erste Baby, das 2019 im Hildener St.-Josef-Krankenhaus zur Welt gekommen ist. Spätestens am Samstag wird die kleine Familie entlassen. „Das Bettchen steht schon bereit“, sagt Papa Matthias. Noch am Abend zuvor hatte die kleine Tamara als schillernder Schlusspunkt von 2018 das Licht der Welt erblickt. Sie war Baby Nummer 600, das im vergangenen Jahr im St.-Josef-Krankenhaus geboren wurde – zur großen Freude der Eltern und der Belegschaft. 2017 waren es noch 599 Geburten.