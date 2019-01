Hilden: Schlägerei vor Imbiss am Neujahrsmorgen

Schlägerei vor Imbiss am Neujahrsmorgen

Hilden Mehrere Männer haben sich in der Silvesternacht auf der Mittelstraße geprügelt. Einer hat dabei offenbar eine Pistole gezogen – und damit zugeschlagen.

In der Silvesternacht (1. Januar) kam es vor einem Imbiss an der Mittelstraße in Hilden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Beteiligten.