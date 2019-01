Hilden/Haan: Rheinbahn baut Angebot aus

Die Rheinbahn ändert am 6. Januar den Fahrplan. Foto: Rheinbahn

Hilden/Haan/Düsseldorf Neuer Schnellbus, andere Zeiten: Zum Fahrplanwechsel ändert sich einiges.

(RP) Die Rheinbahn ändert mit dem Fahrplanwechsel am 6. Januar ihr Angebot in ihrem gesamten Netz. Die wichtigste Verbesserung, die vor allem für Anwohner des Hildener Westens interessant sein wird: Eine neue Schnellbuslinie (SB59) verbindet Benrath und Monheim und soll so eine Alternative zur S-Bahn bieten.