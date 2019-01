Hilden: Rettungshubschrauber bringt schwerstverletzten Dachdecker (18) in Klinik

Hilden Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Feldstraße: Ein Dachdecker (18) stürzt vom Gerüst und verletzt sich schwer. Die Leitstelle alarmiert umgehend den Rettungshubschrauber.

Mit schwersten Verletzungen ist am Mittwoch ein 18 Jahre alter Dachdecker in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Der Mann stürzte auf einer Baustelle an der Feldstraße in die Tiefe.