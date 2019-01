Hilden: Stadtmarketing sucht Helfer für Dreck-weg-Tag

In vielen Städten gibt es Dreck-weg-Aktionstage. Unser Archivbild zeigt den Einsatz von Friedel Liesenkloß in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das Stadtmarketing Hilden lädt alle Vereine, Gruppen und Bürger zur die Aktion „Saubere Stadt“ am Samstag, 23. Februar. Dann soll von 10 bis 12 Uhr das Stadtgebiet gesäubert werden. Zwar reinigen regelmäßig Mitarbeiter des Zentralen Bauhofs in der Stadt.

Vier Bereiche sind ausgesucht worden. Treffpunkt Parkplatz Elbsee und die Spazierwege Menzelsee und Umgebung. Treffpunkt Parkplatz Hildorado mit Holterhöfchen, Ringwallanlage, Teichen, Schulen. Treffpunkt Park&Ride Nordring mit Umfeld Mc Donalds, Giesenheide, L 404. Treffpunkt Parkplatz Waldschenke mit Spazierwegen um das Waldschwimmbad, B 228. An den genannten Standorten werden die Helfer mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet. Vom Zentralen Bauhof stehen Fahrzeuge bereit, die den eingesammelten Müll aufnehmen. Die Müllsammelaktion wird etwa zwei Stunden dauern. Danach sind alle Helfer im Bauhof Auf dem Sand zu einem Imbiss eingeladen.

Wer mithelfen möchte, meldet sich bitte bis 2. Februar per Mail unter info@stadtmarketing-hilden an. Bitte auch angeben, wie viele Personen an dem Imbiss teilnehmen wollen.