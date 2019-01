Hilden: Elisabeth Harsewinkel im Gespräch

Hilden Die ehemalige Stadtverordnete steht Rede und Antwort bei „Was ich zu sagen habe“.

(RP) Ihr ist es zu verdanken, dass Heimatgeschichte in Hilden besonders groß geschrieben wird und beispielsweise die alte Kornbrennerei noch steht: Die langjährige Stadverordnetete Elisabeth Harsewinkel ist am Mittwoch, 9. Januar, ab 18.30 Uhr Gast bei der Gesprächsreihe „Was ich zu sagen habe“. Matthias Dohmen wird die ehemalige Vorsitzende des Museums- und Heimatvereins im Gemeindesaal der Reformationskirche interviewen. Harsewinkel wird über ihr bewegtes Leben berichten – als eine der letzten Zeitzeuginnen einer Generation von Mädchen und Jungen, die in den 1940er-Jahren infolge des Krieges klassenweise in den Osten verfrachtet wurden. Sie war in Dresden, als die Stadt angegriffen wurde und brannte.