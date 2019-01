Hilden: Stadt muss Feuerwache vergrößern

Peter Krings (diensthabender Wachabteilungsleiter des Rettungsdienstes) und sein Team haben nicht genug Platz in der Feuerwache Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Vor acht Jahren hat die Stadt die Feuerwache für fünf Millionen Euro saniert und erweitert. Jetzt ist sie schon wieder zu klein. Grund ist die Aufstockung des Rettungsdienstes um 24 Stellen. Zuvor war Hilden „unterversorgt“.

Berufsfeuerwehrleute (hauptamtliche Wache), Mitarbeiter im Rettungsdienst sowie Freiwillige bilden die Feuerwehr der Stadt Hilden. Fast 200 Menschen sorgen gemeinsam dafür, dass im Notfall auch wirklich alle die Hilfe bekommen, die sie brauchen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Vor acht Jahren haben Rat und Verwaltung viel Geld in die Hand genommen, um für moderne Arbeitsbedingungen zu sorgen. Die Feuerwache am Hauptfriedhof wurde erneuert und erweitert. Die acht Großfahrzeuge waren im Laufe der Jahre immer höher geworden und brauchten eine entsprechende Halle. Es wurde ein „Schwarzbereich“ geschaffen, in dem die verschmutzte Einsatzkleidung abgelegt werden kann und einen separaten „Weißbereich“ für die saubere Privatkleidung. Dazwischen liegen die Duschen.