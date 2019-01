Hildenerin in TV-Show: „Dancing on Ice“: Fans wählen Bechtel weiter

Hilden/Köln Die aus Hilden stammende Moderatorin nimmt die erste Hürde bei der Eiskunstlauf-Show in Sat.1. Es ist allerdings eine Nervenprobe.

Auch für die Hildenerin Aleksandra Bechtel war der Auftakt der neuen Sat.1-Eiskunstlaufshow „Dancing On Ice“ alles andere als einfach – sie erlebte vor begeisterten Zuschauern in der Kölner TV-Kulisse eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Der Auftakt Als dritter Bewerber von insgesamt acht ging die Moderatorin („Big Brother“) mit ihrem Profi-Partner Matti Landgraf an den Start. Schon im Einspielfilm aus dem Training, das bereits im Oktober begonnen hatte, kullerten bei ihr die Tränen: „Ich möchte nicht in der ersten Runde ausscheiden“, erklärte Bechtel: „Ich will, dass meine beiden Kinder stolz auf ihre Mama sind.“

Das Voting Doch damit war noch lange nicht alles vorbei, denn die Wertung bei „Dancing On Ice“ besteht zu 50 Prozent aus Zuschaueranrufen, und da durfte die Hildenerin durchaus hoffen. „Mein Handy ist während der Show explodiert, der Zuspruch war unglaublich“, berichtet die 46-Jährige. Und so kam die Überraschung: Die punktemäßig besser platzierten Désirée Nick und einer Sarina Nowak mussten in die Endausscheidung, während Bechtel dank ihrer Fans in die nächste Runde gewählt wurde.