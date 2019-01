Hilden : Tannenbäume werden nur in dieser Woche abgeholt

Hilden Weihnachten ist vorbei. Die abgeschmückten Christbäume werden nur in dieser Woche in ihrem Abfuhrbezirk A (Dienstag), B (Mittwoch) oder C (Donnerstag) abgeholt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Von Christoph Schmidt

Aus diesem Grund fällt die Abfuhr der Biotonnen in der zweiten Kalenderwoche aus. Die Abfuhr will sich nur auf die Weihnachtsbäume konzentrieren. Durch die Temperaturen und den geringen Füllgrad im Winter sei ein einmaliger Abfuhrturnus von vier Wochen für die Biotonne problemlos möglich.