Hilden : Hildens „Bücher-Turm“ wird 25 Jahre alt

Vor 25 Jahren zog die Bücherei in ihren gläsernen Turm am Nove-Mesto-Platz ein. Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Vor 106 Jahren am 5. Januar 1913 bekam Hilden eine Stadtbücherei. Seit 25 Jahren hat sie am Nove-Mesto-Platz ein schickes Zuhause.

Bereits 1893 hatte der Regierungspräsident die Stadt Hilden aufgefordert, eine Volksbibliothek zu gründen. Die Stadtverordneten reagierten damals ganz ähnlich wie heute: Sei versprachen, sich mit der Sache zu beschäftigen – und widmeten sich stattdessen ihrem Lieblingsprojekt, dem Bau eines neuen Rathauses (1900 eingeweiht). Erst die Aussicht auf einen finanziellen Zuschuss ließ sie einige Jahre später denn doch aktiv werden. Nach sage und schreibe zwölf (!) Standortwechseln fand die Stadtbücherei vor 25 Jahren am 15. Januar 1994 am Nove-Mesto-Platz eine endgültiges Zuhause. Der schicke, gläserne Turm des Hildener Architekten Hans Strizewski kostete 6,1 Millionen Euro und gilt als eines der schönsten Bücherei-Gebäude in der ganzen Region.

Mit rund 150.000 Kundenkontakten jährlich ist die Stadtbücherei die wichtigste, kulturelle Einrichtung der Stadt. Bücher gibt es dort auch noch, aber eher immer weniger. Dafür wächst der Bestand der Onleihe-Medien von Jahr zu Jahr. Heute sind es Tonies, Tiptoi, Nintendo und Co, die Kinder und Jugendliche in die Bibliothek locken. Aber auch der klassische Krimi und das Kochbuch sind weiterhin Teil des Angebots. 46.000 haptische Medien auf drei Etagen stellt das Bibliotheksteam zur Verfügung. Auch E-Reader, Regenschirme und Trolleys können entliehen werden.

Bücherei des Jahres 2016: Das ganze Team jubelte. (3.v.r. die damalige Leiterin Claudia Büchel). Foto: Stadt Hilden

Info Die Stadt lässt sich die Bücherei was kosten Die Bücherei kostet die Stadt Hilden rund 1,52 Millionen Euro im Jahr. Das entspricht umgerechnet 29 Euro pro Einwohner. Die Bibliothek hat rund 6300 aktive Kunden und verfügt über 10,6 Vollzeitstellen. Aktuell wird extern ein neuer Leiter/eine neue Leiterin gesucht.

Was kaum jemand weiß: Jedes Jahr finden um die 250 Veranstaltungen in der Bücherei statt. Alle Vorschulkinder und Zweitklässlerwerden eingeladen. Viele Veranstaltung wie die kürzlich preisgekrönte „Papa-Zeit“, „Kamishibai“, „Lesespaß mit Faraj und Ingrid“, aber die „Anstoß“-Vortragsreihe nutzen die attraktiven Räume. Viele Schüler und Flüchtlinge lernen in der sehr ausgestatteten Stadtbücherei mit ihren gemütlichen Ecke, nutzen den Gratis-Internet-Zugang und das freie Wlan.

Die Bücherei in der alten Sparkasse an der Ecke Bismarck-/Mittelstraße wurde in den 1970er/1980er Jahren von Hausbesetzern besetzt. Foto: stadtarchiv hilden

In den vergangenen 100 Jahren haben sich Büchereien sehr gewandelt. Und die Stadtbücherei wandelt sich mit: von einem Lese-Saal zu einem Zukunftslabor. Ein Beispiel dafür ist der Kreativtag „HilGoesCrafting“ im September vergangenen Jahres. In der Bücherei kann man/frau jetzt einen 3D-Druck-Führerschein machen, kreativ nähen und plotten oder Ozobots, kleine Roboter, programmieren. Bereits seit 2012 bespielt das Team mehrere Social-Media-Kanäle. Neben Facebook, Twitter, WhatsApp und Instagram wird bald wieder ein Blog gestartet und auch bei Youtube wird zukünftig einiges geschehen, kündigt Leiterin Nadine Reinhold an.