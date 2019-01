Hilden : Frauen gestalten den Capio Jazz

Anna Luca, Jazzsängerin und klassische Pianistin. Foto: P. Essex

Zum neunten Mal musizieren Künstler in der Venenklinik. Die Reihe ist bei Kennern beliebt.

Die Jazz-Konzerte in der Alten Villa an der Hagelkreuzstraße sind ein fester Bestandteil des Kulturkalenders. „Von Anfang an wurden die Konzerte gut angenommen. Historisches Ambiente, die Clubatmosphäre und natürlich vor allem die Künstler machen diese Abende zu etwas Besonderem. Wir freuen uns deshalb, dass Capio Jazz auch in diesem Jahr fortgesetzt wird“, sagt Olaf Tkotsch, Verwaltungsdirektor der Capio Klinik im Park. Organisiert wird der Capio Jazz von Jazzgitarrist Axel Fischbacher. „Capio Jazz ist von Anfang an immer Vocal Jazz gewesen. Denn Gesang bietet eine gute Zugangsmöglichkeit – Jazzneulinge sind hier ebenso richtig wie Jazz-Fans, die sich auf aufrichtigen, nachhaltigen Jazz freuen“, erklärt Axel Fischbacher.

In diesem Jahr geht der Capio Jazz in die neunte Runde. Den Anfang macht Anna Luca am Freitag, 22. Februar. Mit ihrer Band „Club des Belugas“ spielt die schwedisch-deutsche Musikerin auch bei großen Festivals. Parallel arbeitet sie an ihrem Projekt „Small Friendly Giant“. „Bei ihrem Auftritt in der Capio Klinik im Park trifft Bebop-Jazz auf nordische Einflüsse“, sagt Axel Fischbacher. Er begleitet Anna Luca auf der Gitarre, zudem spielen André Nendza (Kontrabass) und Yonga Sun (Drums). Anna Luca, die zur Vorstellung des Capio Jazz-Programms nach Hilden gekommen ist, schwärmt von der Zusammenarbeit mit Fischbacher: „Das ist mein erstes neues Musikprojekt seit langem, und ich empfinde eine große Spielfreude, wenn ich mit Axel zusammen Musik mache“, sagt die Sängern mit den klassischen Wurzeln. Ursprünglich hat die Schwedin in Düsseldorf eine Ausbildung als Pianistin absolviert, später dann den (Jazz)Gesang für sich entdeckt. „Der skandinavische Jazz ist eher schwermütig, elegisch, mit langen Passagen, der Bebop von Axel dagegen schnell und lebhaft.“ Trotzdem oder gerade deswegen sei die Kooperation so anregend.

Info Konzerte mit Gesang und Improvisation Was Die Reihe Capio Jazz entstand durch eine lockere Absprache: „Wir müssen mal was zusammen machen“, fanden Tkotsch und Fischbacher. Die Hildener Jazztage finden unter anderem im Park der Venenklinik statt. Dann wurden Jazz-Workshops ausgerichtet und schließlich vier eigenen Konzerte pro Jahr. Wann Beginn an der Hagelkreuzstraße 37 ist stets um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Weiter geht es am 26. April mit Lydia van Dam (Gesang), Thomas Rückert (Piano), Martin Gjakonovski (Bass) und Peter Baumgärtner (Drums). „Lydia ist in Holland ein Star“, betont Fischbacher.

Sie kommen in die Capio-Klinik: Christina Clark, Jazz- und Opernsängerin (oben), Anna Luca, Jazzsängerin und klassische Pianistin (links unten) und Laura Jacobi (rechts unten). Foto: Capio Klinik

Christina Clark tritt am 6. September in der Alten Villa auf. Begleitet wird sie von Axel Fischbacher Gitarre) , Calvin Lennig (Bass) und Michael Knippschild (Drums). Fischbacher geht davon aus, dass ihr Auftritt ein absolutes Highlight der Reihe sein wird.

„Sie ist mir als Teilnehmerin in unserem Workshop aufgefallen – durch ihren guten Gesang“, erinnert er sich. Zweimal war sie beim Workshop und hat nicht erwähnt, dass sie an der Oper in Essen engagiert ist.“ – Das sei „professionelles Understatement“, dass so manchem Workshopteilnehmer gut stünde, findet er. „Clark hat eine schwarze soulige Stimme“, schwärmt Fischbacher über die Amerikanerin.

Laura Jacobi. Foto: Capio Klinik