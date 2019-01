Architekt Hans Strizewski und Bauunternehmer Emil Bast waren ein Tandem: Sie haben das Gesicht der Innenstadt geprägt

Hilden In den 1960er Jahren begannen Rat und Verwaltung mit der Neuordnung der Innenstadt. Ein Ziel waren bezahlbare Wohnungen.

Auf dem Gelände zwischen Am Rathaus/Mühlenstraße/Berliner Straße standen einst die Lederfabriken Jüntgen und Stürmer. Mehr als 120 Jahre lang, bis in die 1980er Jahre, wurde dort Leder gegerbt. Daran erinnert eine kleine Bronzeplastik des Bildhauers Olaf Höhnen neben der Mühlenstraße. Sie zeigt einen Lohgerber, der sich mit seinem Schabmesser in der Hand über ein aufgespanntes Fell beugt und es bearbeitet. 1987 hat der Architekt Hans Strizewski den Komplex Mühlenstraße mit 200 Wohnungen entworfen. Investor war die Firma Bast. „Emil Bast hat grundsolide gebaut“, erinnert sich Werner Buddenberg, damals Stadtverordneter für die CDU: „Aber seine Architektur war nicht so ansprechend. Deshalb hatte der Stadtrat beschlossen: Bast darf nur bauen, wenn Strizewski die Fassaden und Grundrisse macht.“ Das hat der Hildener Strizewski trotz wirtschaftlicher Zwänge so gut gemacht, dass sich daraus weitere Projekte mit Bast in Hilden ergaben. Etwa 1998 die Wohnanlage Warrington-Platz/Südstraße (Früher stand das Stadtbad dort. Es wurde nach einem Brand abgerissen). Auch über Hilden hinaus war das Tandem Strizewski-Bast erfolgreich. „Der Stadt Ratingen gefiel die Wohnanlage Mühlenstraße in Hilden so gut, dass sie auch so etwas haben wollten“, weiß Werner Buddenberg.