Einsatz in Hilden : Polizei sucht vermisste Person mit Hubschrauber

Einsatz in Hilden

Ein Polizeihubschrauber hat am späten Donnerstagabend eine vermisste Person in Hilden gesucht. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Am späten Donnerstagabend stand ein Polizeihubschrauber eine knappe halbe Stunde über Hilden-Nord. Die Beamten suchten den Boden nach einer vermissten Person ab.

Gegen 22.25 Uhr tauchte am Donnerstagabend im Hildener Norden im Bereich Westring/Elbsee ein Polizeihubschrauber auf und flog erst eine knappe halbe Stunde später wieder weg. „Wir haben eine vermisste Person gesucht“, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag. Weitere Details nannte er nicht.

Der Hubschrauber verharrte mehrere Minuten über dem Feld am Elbsee, dann schalteten die Beamten den Suchscheinwerfer ein und suchten die Freiflächen ab. Viele Anwohner beobachteten den Einsatz von der Straße oder von ihren Fenstern aus. In den Sozialen Netzwerken diskutierten einige, was denn der Hintergrund des nächtlichen Hubschrauberfluges sein könnte.