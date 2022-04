25-Jähriger hinterlässt schwangere Frau und Tochter : Polizeistiftung hilft Opferfamilie nach Unfall auf A3

Mülheim an der Ruhr / Essen Auf dem Heimweg kommt ein 25 Jahre alter Mann am Dienstag bei einem Unfall auf der A3 ums Leben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Eine Polizeistiftung hat seiner schwangeren Ehefrau und der kleinen Tochter nun Geld gespendet.

Polizei ermittelt gegen Lkw-Fahrer

Der 25-jährige Familienvater, der bei dem Unfall ums Leben kam, saß am Dienstagabend mit fünf Kollegen einer Montage-Kolonne in einem Kleintransporter, die Männer waren auf dem Heimweg. Bei einem Spurwechsel rammte ein Lastwagen den Kleintransporter so stark, dass eine Seitentür herausgerissen und der 25-Jährige aus dem Wagen geschleudert wurde. Er starb noch an der Unfallstelle. Sowohl der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer als auch die fünf weiteren Insassen des Transporters wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die A3 in Richtung Oberhausen blieb bis in die Nacht gesperrt. Weil möglicherweise eine Unachtsamkeit des Lkw-Fahrers zum Unfall geführt haben könnte, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Der Lkw-Fahrer und die fünf Kollegen des Getöteten konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen.