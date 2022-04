Probetraining in Hilden : CCH-Flöhe suchen Verstärkung

Hilden Mit Zuversicht blicken die Karnevalisten in die nächste Session. Sie beschäftigen sich bereits mit Planungen, Vorbereitungen und ganz wichtig der Nachwuchs-Suche. So ist auch die Kindertanzgarde des Carnevals Comitees Hilden auf der Suche nach Nachwuchs.

Die CCH-Flöhe brauchen Verstärkung. Seit über 11 Jahren stürmen sie jede Bühne, sind immer dabei und bringen Stimmung in die Säle und sind eine tolle Begleitung für die Tollitäten: „Wenn Du zwischen 6 und 11 Jahre alt bist dann komme am 27. April von 18 bis 19 Uhr zum Probetraining vorbei. Einfach mal gucken, informieren und reinschnuppern.“. Das Training findet in der Aula der Wilhelm-Hüls-Schule, Augustastraße 29, in Hilden statt.