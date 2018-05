Hildener wollen abwarten: Naturschützer kämpfen gegen A3-Ausbau

Hilden Bei einem ersten Beteiligungstermin in Köln habe die Stadt Hilden durch Abwesenheit geglänzt, kritisiert der BUND.

Bei einem ersten Beteiligungstermin hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW am 14. Mai Vorüberlegungen zum geplanten Ausbau der A3 auf acht Spuren zwischen Hilden und Opladen vorgestellt. Eingeladen in die Außenstelle Köln waren Vertreter von Behörden und Umweltverbänden entlang der 15 Kilometer langen Strecke. "Die Stadtverwaltung Hilden glänzte durch Abwesenheit", kritisieren Claudia Roth und Dieter Donner, Sprecher der Ortsgruppe Hilden des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Damit hätten die Verwaltungsmitarbeiter die Gelegenheit verpasst, sich aus erster Hand über die drohenden Folgen für ihre Bürger zu informieren und ihre Belange in die weiteren Planungen einzubringen.