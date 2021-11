Mehr Sicherheit für Radfahrer und Schüler : Stadt will Verkehr rund ums Adenauer-Gymnasium neu ordnen

Die Messanlage auf der Richrather Straße soll für mehr Sicherheit sorgen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die ersten Pläne für die Straßenumgestaltung rund um das Konrad-Adenauer-Gymnasium liegen vor. Nicht alles gefällt den Politikern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Heuer

Die Daten der Verkehrsbelastungen im Bereich Theodor-Heuss-Straße, Auf dem Sändchen, Jahnstraße und Turnerstraße liegen vor. Das teilte Svenja Gest vom Planungsbüro Isaplan während der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses im Langenfelder Rathaus mit. Beispielhaft nennt Gest die Anzahl der Fahrzeuge auf der Jahnstraße: Demnach befahren täglich rund 6200 Kraftfahrzeuge die Straße. Die Anzahl der Radfahrer liege bei rund 500. Damit sei der Wunsch, die Jahnstraße zur Fahrradstraße umzuwandeln, von den Zahlen her eigentlich nicht gerechtfertigt.

An der Kreuzung Jahnstraße/Langforter Straße sehen die Planer derzeit einen Kreisverkehr mit Pufferzone für Radfahrer vor. Hauptziel sei, die Geschwindigkeit zu reduzieren und die Radler zu schützen. Ein weiterer Kreisverkehr könnte an der Kreuzung Jahnstraße/Paulstraße die Situation entschärfen.

Bericht zur Verkehrssituation rund um KAG Landesbetrieb ist mit im Boot Die Straßenzüge im Quartier „Theodor-Heuss-Straße“, „Auf dem Sändchen“, „Turnerstraße“ und „Jahnstraße“ sollen optimiert werden. Derzeit arbeitet ein Beratungsbüro an den Plänen. Eines der Hauptziele der Langenfelder Politik ist die Umwandlung der Jahnstraße in eine Fahrradstraße. Allerdings gestaltet sich die Planung schwierig, weil die „Theodor-Heuss-Straße“ als Landesstraße in der Zuständigkeit von Straßen NRW liegt. Mögliche Veränderungen müssen deswegen immer mit dem Land abgestimmt werden. Das macht die Planung zeitaufwendiger.

Außerdem sollte die Verkehrsplanung auf die umliegenden Straßenzüge ausgeweitet werden, um Schleichverkehr zu vermindern, regt die Planerin an. Die Überlegungen, die Jahnstraße als Fahrradstraße nicht weiter zu verfolgen, stieß während der Sitzung auf Widerstand im Ausschuss. Der strebt die Umwandlung der Jahnstraße in eine Fahrradstraße an. „Der Ausschuss will den Verkehr steuern. Deswegen die Fahrradstraße“, erklärte Andreas Menzel (BGL). Unterstützung erhält er auch von den anderen Parteien. Die Idee dahinter ist, den Radverkehr von der Richrather Straße auf die Jahnstraße umzulenken. Die Bedenken, dass die Richrather Straße bei der Umstellung der Jahnstraße auf eine Fahrradstraße durch den Autoverkehr überlastet werde, nahm die Verkehrsplanerin auf. Allerdings sei Isaplan nicht mit den Planungen zur Richrather Straße betraut, erklärte sie.

Dem Wunsch der Verkehrsunternehmen folgend suchen die Planer auch noch nach einer Busverweilstation mit fester Toilette für die Busfahrer. Möglich seien Standorte an der Straße „Auf dem Sändchen“. „Dort gibt es aber viele nebeneinanderliegende Grundstückeinfahrten“, sagte Gest. Es könnte eng werden. Alternativ schaut sie auch nach einem Platz für die Busse an der Turnerstraße. Gegen diese Idee gab es Bedenken aus dem Ausschuss, weil es auch dort wegen der zahlreichen Einfahrten schwierig sei, eine ausreichend große Lücke zu finden. Es könne für die Busse doch ein Stück vom Rathausparkplatz genutzt werden, regte ein Ausschussmitglied augenzwinkernd an.

„Die Planungen auf der Straße ‚Auf dem Sändchen’ können in alle Richtungen laufen, weil die Zweckbindung für die Busspur abgelaufen ist“, erläuterte Gest. Die Stadt müsste beim Umbau keine erhaltenen Zuschüsse zurückzahlen. Für sie stelle sich die Frage, ob die Busspur in dieser Form noch nötig ist. Ziel der Planungen sei, den Verkehrsraum „Auf dem Sändchen“ neu aufzuteilen. Dazu gehöre auch der Wunsch, das Rechtsabbiegen an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße zuzulassen. Derzeit dürfen dort nur die Busse nach rechts abbiegen

Außerdem prüfe Isaplan die Optimierung der Radverkehrs und suche nach Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung. In der kommenden Sitzung werde das Büro detailliertere Planungen vorlegen, kündigte Gest an.

Im Vorfeld der Sitzung hatte die FDP die Verwaltung darum gebeten, einen Fußgängerüberweg auf Höhe des Konrad-Adenauer-Gymnasiums einzurichten. Auch Bürger hatten sich im Rahmen der Fragestunde für Einwohner für einen Überweg eingesetzt. „Immer wieder kommt es ‚Auf dem Sändchen’ zu gefährlichen Situationen“, begründete Beate Wagner (FDP) den Antrag. Die Schüler nutzten die bestehende Querungshilfe, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Auch die Schule spreche sich für einen Fußgängerüberweg aus. Die Politikerin wies darauf hin, dass auch Autofahrer nicht gewarnt würden. Ein Warnschild mit dem Hinweis auf die Schule fehle. Die Verwaltung erklärte, dass es derzeit keine Möglichkeit gebe, einen Überweg zu installieren. Im Rahmen des laufenden Planungsprozesses solle die Einrichtung eines Fußgängerüberweges geprüft werden.