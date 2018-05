Hilden: Unterwegs im ersten Rollator-Park des Landes

Hilden Premiere für eine neuartige Parkanlage. Bewohner des Dorotheenviertels können den Umgang mit der Gehhilfe üben.

Kosten Insgesamt wurde in den Rollator-Park vor dem Haus Linde an der Horster Allee ein Betrag von 35.000 Euro investiert.

Aber nicht nur für die Bewohner des Hauses Linde ist der Rollator-Park gedacht. "Er steht allen Nachbarn offen", betonte der Geschäftsbereichsleiter, "außerdem arbeiten wir mit dem Seniorenbüro der Stadt Hilden zusammen." Alle Senioreneinrichtungen sind eingeladen, den Park zu nutzen, um den Senioren mehr Sicherheit im Umgang mit dem Rollator zu geben. "Die Schulung für Trainer bieten wir auch den anderen Einrichtungen an", so Joachim Köhn.

Schließlich wurde das Band durchschnitten, das Tor geöffnet und Gisela Kirchen durfte den Parcours als erste durchlaufen. In engeren und weiteren Kurven sind unterschiedliche Untergründe zu meistern. Kies folgt auf Sand, dann geht es auf Pflastersteinen weiter. Auch eine zweistufige Treppe ist eingebaut. Die Wege führen rund um hübsch gestaltete Beete. Gut lesbar gestaltete Schilder informieren über den Unterschied zwischen Fahr- und Feststellbremse, erklären, wie man den Rollator am besten einstellt. Ohne Probleme hat Gisela Kirchen eine Runde geschafft. "Ich komme gut zurecht", sagt sie und verrät, was ihr beim Rollator-Fahren am meisten Schwierigkeiten macht: "Unebenheiten." Nach Gisela Kirchen testet Stephania Brüseke den Rollator-Park. "Ich finde den Park wunderbar", schwärmt die 90-Jährige, die sehr viel mit dem Rollator unterwegs ist und deshalb auch schon reichlich Übung hat. Nur eine Hürde bereitet ihr Kopfzerbrechen. "Treppen steigen", sagt sie, "wie soll man denn da hochkommen?" Aber auch das kann trainiert werden. Joachim Köhn freut sich über den neuen Rollator-Park. Bereits 2016 eröffnete die Graf Recke Stiftung vor dem Haus Berlin in Neumünster den ersten Rollator-Park Deutschlands.