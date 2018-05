Hilden: Bürger-Information zu Derr-Wohnprojekt

Hilden Anwohner können am 14. Juni um 18 Uhr im Bürgerhaus Mittelstraße 40 ihre Anregungen vortragen.

Die Wohnbau-Gesellschaft Derr will im Hildener Norden auf eigenen Grundstücken weitere Wohnungen errichten (die RP berichtete). Zwischen den Häusern Grünewald 12 und Köbener Straße 27 soll ein Garagenhof abgerissen und durch ein dreigeschossiges Wohnhaus (mit Staffelgeschoss) und 28 barrierefreien Zwei-Raum-Wohnungen ersetzt werden. Die Wohnanlage Wohlauer Straße 17-19 und Oderstraße 2-8 will die Firma Derr durch zwei dreigeschossige Gebäude mit 14 Wohnungen ergänzen.

62A und 63A eingeleitet. Dazu findet jetzt eine Bürgerinformation am 14. Juni um 18 Uhr in der Cafeteria des Bürgerhauses, Mittelstraße 40, statt. Dort beantwortet die Stadtverwaltung sowie das von der Firma Derr beauftragte Planungsbüro Fragen rund um die geplante Nachverdichtung. Außerdem hat jeder Bürger die Möglichkeit, Änderungen und Ergänzungen anzuregen. Unter anderem auf Grundlage der Ergebnisse dieser Veranstaltung entscheidet der Rat später, ob und wenn ja, mit welchem Inhalt die Verfahren zur Änderung des Baurechts fortgesetzt werden.

Das Familienunternehmen in zweiter Generation gilt als eines der ältesten freien Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen und bewirtschaftet rund 2700 Wohnungen an verschiedenen Standorten in NRW, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.