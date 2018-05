Hilden: Polizei bittet um Hinweise auf Raser

Hilden/Haan Zwischen Waldbad und Haan lieferten sich zwei Autos ein illegales Rennen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln zurzeit in Sachen eines gefährlichen Autorennens, welches sich schon am Freitag vor Pfingsten gegen 19.40 Uhr ereignet hat. An diesem Rennen waren nach bisher bekannten Zeugenaussagen ein weißer Mercedes mit Düsseldorfer sowie ein schwarzer Mercedes mit Leverkusener Kennzeichen beteiligt. Diese zwei Fahrzeuge starteten ihre rücksichtslose und gefährliche Fahrt offenbar auf der Elberfelder Straße, in Höhe der Kreuzung am Waldbad.