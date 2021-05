Hilden : Motorradfahrer bei Wendemanöver schwer verletzt

Hilden Ein 55-jähriger Biker aus Hilden ist am späten Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Klotzstraße mit einem Auto schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit seinem Kawasaki-Motorrad in Richtung Fritz-Gressard-Platz unterwegs. In Höhe der Einmündung Schulstraße bog ein 31-jähriger Langenfelder mit seinem Ford Fiesta zunächst nach rechts in die Klotzstraße ab, um dann sofort über die dort vorhandene Sperrfläche zu wenden. Dabei übersah der Langenfelder das Motorrad. Der Kradfahrer stürzte und verletzten sich schwer. Er musste per Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden mit rund 9000 Euro.