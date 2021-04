Aus dem Polizeibericht : Unfall: Motorrad fährt vor Anhänger

Zur Unfallaufnahme blieb der Oberhaaner Verkehrsknoten am Dienstagabend für rund eine Stunde gesperrt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Schwere Verletzungen erlitt ein 47-jähriger Haaner am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Kreuzung Gräfrather/Elberfelder Straße. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, bog ein 29-jähriger Fahrer einer Spedition aus Rumänien gegen 19.45 Uhr mit seinem Lastwagen-Gespann von der Elberfelder in die Gräfrather Straße ab.

