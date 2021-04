Unfall in Langenfeld : Fahrradfahrerin auf Parkplatz schwer verletzt

Unfall in Langenfeld

Eine Radlerin ist vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Foto: dpa

Langenfeld Schwer verletzt worden ist am Dienstag gegen 16 Uhr eine Fahrradfahrerin auf einem Parkplatz an der Ganspohler Straße. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde die Frau Opfer eines Parkplatzsuchenden.

Nach bisherigen Aussagen von Zeugen und Beteiligten, so die Polizei, war zum Unfallzeitpunkt ein 65-jähriger Langenfelder mit seinem Audi auf dem Weg zu einem Parkplatz im hinteren Bereich der Ganspohler Straße. Als er sich bereits in der Zufahrt befand und sein Auto nach links in Richtung einer dort liegenden Parkbuchten lenken wollte, stieß er mit der Radfahrerin zusammen.