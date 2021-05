Hilden : Wichtiges Zeichen für Familien

Meinung Hilden Ein Kommentar.

Zufrieden wird niemand aus dieser Situation herauskommen: Die Eltern nicht, weil sie am Ende vielleicht einen Teil der Kosten tragen müssen, obwohl ihre Kinder die Leistung nicht in Anspruch genommen haben. Die Verwaltung nicht, weil sie den Groll der Eltern abbekommt und sich auf die Satzung beruft. Die Politik nicht, weil sie entweder die Eltern verärgert oder das Haushaltsloch noch ein wenig weiter ausdehnt. Dann müssen andere Leistungen gekürzt werden. Dennoch ist es wichtig, dass die Politik die Beitragserstattung beschließt. Denn das ist ein Zeichen der Wertschätzung an die Familien, die eine große Last der Pandemie und der Einschränkungen tragen.