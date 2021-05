Hilden : Händler wollen Cargo-E-Bike nicht finanzieren

Tolles Marketing-Instrument, aber der Betrieb ist vielen Einzelhändlern in Hilden zu aufwendig. Foto: dpa/Kay Tkatzik

Hilden Viele Einzelhändler in Hilden kämpfen mit den Folgen der Corona-Pandemie. Die SPD will sie unterstützen – auch mit unkonventionellen Konzepten. Die Sozialdemokraten hatten dabei an die Einführung eines Cargo-E-Bikes/elektrischen Lastendreirads als besonderen Service der Hildener Einzelhändler für die Hildener Bürger gedacht.

Von Christoph Schmidt

Die Einzelhändler könnten das Cargo-Bike nutzen, um bestellte Waren zuzustellen oder auch Ware abzuholen. Das Cargo-Bike könnte gleichzeitig zur Werbung für die beteiligten Einzelhändler genutzt werden. Und diese könnten an und in ihren Geschäften sowie auf ihren Internetpräsenzen mit diesem Service werben.