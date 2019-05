Kreis Mettmann : Acht Selbsthilfegruppen gehen jetzt online

Kreis Mettmann (RP) Der Paritätische Wohlfahrtsverband im Kreis Mettmann hatte zu einem Workshop eingeladen, der auf großes Interesse stieß. Acht Verantwortliche kreisweit bestehender Selbsthilfegruppen haben sich im Rahmen zweier Abendveranstaltungen intensiv mit dem Thema „Gestaltung eines Internetauftritts“ auseinandergesetzt.

Die Teilnehmenden zeigten sich begeistert von den Möglichkeiten des Website-Baukastens. So auch Anne Graw-Lipfert, die seit 2005 als Sprecherin der Selbsthilfegruppe für an Brustkrebs erkrankte Frauen in Langenfeld fungiert. Die von ihr gestaltete Homepage ist bereits im Netz zu finden unter: https://brustkrebsgruppelangenfeld.jimdofree.com.