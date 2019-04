Zum 100-jährigen Bestehen : Kölner Erzbischof feiert mit der Theresienschule

Hilden Am Dienstag, 7.Mai, kommt Kardinal Rainer Maria Woelki nach Hilden. Grund: der 100. Geburtstag der Theresienschule.

Eine Zeitreise will gut vorbereitet sein – und da diese sogar ein ganzes Jahrhundert umfasst, lassen die Teilnehmer besondere Sorgfalt walten: An zwei Projekttagen (3. und 6. Mai) wollen die Schülerinnen der Theresienschule Vergangenheit und Zukunft ihrer Lehranstalt erkunden, die in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert. „Wir wollen unsere Herkunft besser kennenlernen und Ideen für die Zukunft entwickeln“, beschreibt Schulleiter Burkhard Langensiepen.das Projekt. Das runde Jubiläum sei „Anlass zur Dankbarkeit und Freude“.